Galatasaray, Fabian Delph’i radarına aldı

Ever Banega transferinin zora girmesi üzerine Sarı-Kırmızılılar, M.City’de fazla şans bulamyaan Fabian Delph’i gündemine aldı. G.Saray bu oyuncuyu Şampiyonlar Ligi’nde başarı için kiralamak niyetinde.

DEVLER Ligi’nde başarılı olmak için iyi bir kadro kurma çabalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine şimdi de Manchester City’nin orta sahası Fabian Delph girdi. Geçen sezon İngiliz ekibinde fazla şans bulamayan 29 yaşındaki oyuncunun bu sezon daha fazla oynayabileceği bir takıma gitme fikrine sıcak baktığı belirtildi. Manchester City’de 20 maçta görev alan ve 1 asist yapan İngiliz defansif oyuncu, tekniği, güçlü fiziği ve kazanma hırsı ile ön plana çıkıyor.

FATiH TERiM’iN iKiNCi TERCiHi

İngiliz basını daha önce Sevilla’dan Ever Banega’yı satın almak için girişimlerde bulunan Galatasaray’ın, olumsuz yanıt alması nedeniyle Delph’le ilgilenmeye başladığını vurguladı. Teknik Direktör Fatih Terim, bu oyuncunun uluslararası tecrübesinin yüksek olmasının, Şampiyonlar Ligi’nde takıma katkısını artıracağına inanıyor. Oyunun iki yönünü de oynama yeteneği olan İngiliz oyuncu, savunmadaki agresifliğiyle de hatlar arasındaki bağlantının önemli bir aktörü olarak ön plana çıkıyor.

iLK 11’DEN KOPMAK iSTEMiYOR

Galatasaray, oyuncunun 15 milyon euroluk piyasa değeri yüzünden kiralama yoluna gidecek. Başka talipleri de olan Fabian Delph’in de Sarı-Kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi’nde oynaması nedeniyle, bu transfere sıcak baktığı iddia ediliyor. Yıldız oyuncu İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate’in ilk 11’deki tercihi olmaya devam etmek ve bunun için sürekli forma giyebileceği bir takımda yer almak istiyor.

Akşam