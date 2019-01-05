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Galatasaray, Facundo Ferreyra için Benfica'ya kiralama teklifi yaptı

Forvet için gündemine birçok isim alan Sarı-Kırmızılılar, Benfica’nın satış listesine koyduğu 27 yaşındaki futbolcu için 500 bin euroluk bir kiralama teklifi yaptı ve Portekiz ekibinin cevabını beklemeye başladı.

  • StarSpor
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GALATASARAY, golcü transferinde Demba Ba’nın yanı sıra alacağı ikinci isim için Facundo Ferreyra’yı bir adım öne çıkardı. Benfica’dan yılda 3 milyon euro kazanan ve bu nedenle kulübünün satış listesine koyduğu Arjantinli oyuncu için devreye giren Galatasararay kulübüne 500 bin euro, Ferrerya’ya da sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro teklif etti.

ASLAN’IN TEKLİFİ CAZİP GELDİ

Ferreyra’ya “Sezon sonuna kadar kiralık olarak oyna, performansından memnun kalırsak bonservisini alır ve ücret için de yeniden masaya otururuz” teklifi yapıldı. Fransız ekibi Nice’in de istediği 27 yaşındaki golcünün Sarı-Kırmızılı takımdan gelen teklifi daha cazip bulduğu kaydedildi. Aslan şimdi Benfica’nın vereceği cevabı bekliyor.

KAFA TOPLARINA HAKİM

Bu sezon sadece 7 maça çıkabilen ve 1 gol atabilen Arjantinli forvet, geçen sezon Shakthar Donetsk’te geçirdiği performansı aratıyor. Ferreyra, geçen sezon Ukrayna Ligi’nde 30 maçta 21 gol kaydetmişti.1.86 boyundaki oyuncu kafa toplarına hakim, ceza sahası çizgisi civarında kaleye etkili şutlar atabilen bir oyuncu, asist özelliği de dikkat çekiyor

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