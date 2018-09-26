Galatasaray Facundo Ferreyra'nın peşine düştü

Sarı-kırmızılı ekiple ilgili Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi.Correio da Manha Sport sitesi, Terim'in Benfica'da umduğunu bulamayan Arjantinliyi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı. Bafetimbi Gomis'in ayrılmasının ardından önceliğini forvet transferine veren Galatasaray'da Facundo Ferreyra yeniden adaylar arasına girdi.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi bittikten sonra Benfica'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun, Portekiz'e uyum sağlayamadığı ve ayrılmayı düşündüğü ifade edildi. İlk talibin de daha önce de Ferreyra ilgilenen Fatih Terim olduğu belirtildi. Haber Correio da Manha Sport sitesinde yer alırken, "Galatasaray, Ocak ayında "Chucky" lakaplı Facundo Ferreyra'nın transferini bitirmek istiyor. Arjantinli forvet teknik direktör Fatih Terim'in listesinin bir numarasında yer alıyor" ifadesine yer verildi.

Galatasaray'ın ilk etapta yeni sözleşme imzalayan oyuncuyu kiralamak istediği Ferreyra ve Benfica ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Portekiz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan başarılı futbolcu, Benfica'da yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor. Bu sezon 6 maçta sadece 1 gol atan Ferreyra 4 milyon euro da imza parası almıştı.

SHAKHTAR'IN YILDIZIYDI

Shakhtar forması altında 115 karşılaşmada görev yapan Ferreyra, 60 gol ve 12 asistle takımına önemli bir katkı sağlarken, takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı. Arjantili golcü geride kalan sezonda 42 maçta 30 gol atarken, 5 asistle de skora katkı sağladı. Tam bir ceza sahası golcüsü olan Ferreyra kafa toplarına da oldukça hakim.