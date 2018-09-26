Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Facundo Ferreyra'nın peşine düştü

Golcü arayışlarına devam eden Galatasaray için tecrübeli golcü Facundo Ferreyra ismi yazıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı ekiple ilgili Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi.Correio da Manha Sport sitesi, Terim'in Benfica'da umduğunu bulamayan Arjantinliyi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı. Bafetimbi Gomis'in ayrılmasının ardından önceliğini forvet transferine veren Galatasaray'da Facundo Ferreyra yeniden adaylar arasına girdi.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi bittikten sonra Benfica'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun, Portekiz'e uyum sağlayamadığı ve ayrılmayı düşündüğü ifade edildi. İlk talibin de daha önce de Ferreyra ilgilenen Fatih Terim olduğu belirtildi. Haber Correio da Manha Sport sitesinde yer alırken, "Galatasaray, Ocak ayında "Chucky" lakaplı Facundo Ferreyra'nın transferini bitirmek istiyor. Arjantinli forvet teknik direktör Fatih Terim'in listesinin bir numarasında yer alıyor" ifadesine yer verildi.

Galatasaray'ın ilk etapta yeni sözleşme imzalayan oyuncuyu kiralamak istediği Ferreyra ve Benfica ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Portekiz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan başarılı futbolcu, Benfica'da yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor. Bu sezon 6 maçta sadece 1 gol atan Ferreyra 4 milyon euro da imza parası almıştı.

SHAKHTAR'IN YILDIZIYDI

Shakhtar forması altında 115 karşılaşmada görev yapan Ferreyra, 60 gol ve 12 asistle takımına önemli bir katkı sağlarken, takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı. Arjantili golcü geride kalan sezonda 42 maçta 30 gol atarken, 5 asistle de skora katkı sağladı. Tam bir ceza sahası golcüsü olan Ferreyra kafa toplarına da oldukça hakim.

NEGREDO'YA HAYIR

Beşiktaş'tan ayrılarak Al Nasr takımına transfer olan Negredo'yu, Galatasaray'ın kiralayacağı iddiası transfer kulislerini hareketlendirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Negredo'yu tartışsa da Galatasaraylı yöneticiler oyuncu ile alakalı herhangi girişimlerinin olmadığını söyledi. Ayrıca Negredo'nun mali açıdan da iyi şartlarda Al Nasr'a gittiği, gelmesinin zor olduğu belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA