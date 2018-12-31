Galatasaray Falcao için sponsor buldu

OCAK ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna 1 değil en az 2 forvet almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, yılın ilk bombasını Falcao’yla patlatmak istiyor. Monaco’da beklediği kadar süre alamayan 32 yaşındaki forvetin bedelsiz kiralanması konusunda Fransız ekibiyle büyük oranda anlaşmaya varılmıştı. Ancak Kolombiyalı yıldızın senelik 9 milyon euroluk maaşı konusunda püzür vardı. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu parayı bulma konusunda önemli bir mesafe katetti.

FERNANDO’NUN FOTOSUNU BEĞENDİ

Daha önce Emre Akbaba transferinde “NEF” firmasının desteğini alan Sarı-Kırmızılılar, bu kez sadece NEF değil, diğer sponsorlarıyla da görüşmeler yaptı. Futbolcunun maaşının 4.5 milyon eurosunu kulüp ödeyecek. Kalan 4.5 milyon euroluk kısımda NEF haricinde başka şirketlerden de irili ufaklı destek alınacağı öğrenildi. Bu arada Kolombiyalı futbolcu dün sosyal medyada Fernando’nun Galatasaray’daki şampiyonluk görüntülerini beğendi.

(Aksam)