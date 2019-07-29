'Galatasaray Falcao ile her konuda anlaştı'
Ünlü İtalyan gazetesi Alfredo Pedulla sosyal medya hesabından, Radamel Falcao'nun 3 yıllığına Galatasaray ile anlaştığını duyurdu.
Ünlü İtalyan gazetesi Alfredo Pedulla sosyal medya hesabından, Radamel Falcao'nun 3 yıllığına Galatasaray ile anlaştığını duyurdu. Pedulla, geçtiğimiz günlerde Monaco'ya transferi sağlık kontrolünde sorun çıktığı için iptal olan Andre Silva'nın da yeniden Fransız ekibiyle temasa geçeceğini duyurdu.
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