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Spor

Galatasaray, Farul Constanta ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, yarın hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya ekibi Farul Constanta ile karşılaşacak.

AA4 Eylül 2021 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:55
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Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

İdmana milli takım kamplarında bulunan 13 futbolcu katılmadı.

Öte yandan antrenmandan önce teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş günü kutlandı.

Galatasaray, yarın hazırlık maçında Romanya ekibi Farul Constanta ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 11.00'de başlayacak.

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