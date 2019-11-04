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Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği Hassane Bande için Ajax ile görüşmelere başlayacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transferde gözünü genç yıldızlara dikti. Hızlı bir kanat oyuncusu isteyen ve geleceğe yatırım yapmayı planlayan Terim, yeni Bruma'sını buldu. Tecrübeli çalıştırıcı 21 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncuya kancayı taktı.

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Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Geçtiğimiz sezonlarda Garry Rodrigues, Bruma ve Onyekuru gibi dikine gidebilen kanatları bulunan sarı-kırmızılılar, bu sene o bölgede hızlı oyuncu eksikliği yaşıyor.

Emre Mor'dan da beklediği verimi alamayan Cimbom'da bu bölgeye transfer üzerine çalışıyor. Devre arasında transfer yapılacağını söyleyen teknik direktör Fatih Terim, "Geleceğe yatırım yapmalıyız" diyerek devre arasında Falcao gibi son kontratını imzalayacak bir oyuncu istemediğini ilan etti. 

Bu konuda arayışlarını sürdüren tecrübeli hocanın, Ajax'ta forma şansı bulamayan ve U21 takımıyla çalışmalarını sürdüren Hassane Bande konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Terim, 21 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanmasını istediği belirtiliyor.

Yönetimin görüşmelere başladığı öğrenildi. Hollanda ekibi, genç kanat oyuncusunu 2018 yılında 8.25 milyon euro karşılığında transfer etmişti. 

(Fotomaç)

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