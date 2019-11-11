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Galatasaray, Fatih Terim'in isteğiyle Felipe Melo için girişimlere başladı

Ocak ayı transfer dönemi için girişimlerini şimdiden sıklaştıran Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda Felipe Melo için harekete geçildi.

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Devre arası kadro operasyonuna hazırlanan Galatasaray'da camiayı hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Hatırlanacağı üzere teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile oynanan maçlardan sonra sitemkardı. Terim, oyuncularının yeterince özveri göstermediğine işaret ederek hırs eksikliğine ve kazanma azmine sahip olmayan oyunculara son şansı verdiği duyurmuştu.

Mevcut kadroyla ocak ayı transfer dönemine kadar mecburen devam edeceğine dikkat çeken Terim, bu süre zarfında genç oyunculara şans vereceğini açıklamıştı. Terim'in raporu doğrultusunda da harekete geçen Galatasaraylı kurmaylar, oyuncular özelinde takımlar ve menajerler ile diyaloglarını artırdı.

O isimlerden birinin de Felipe Melo olduğu öğrenilirken Terim'in, transferi bizzat istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımda forma giydiği dönemde yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde eden ve kupalar kazanan Brezilyalı futbolcu Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmuştu.

(Sabah)

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