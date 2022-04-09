İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2022 Cumartesi / 8 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı
Spor

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde derbide Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 21:35 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 21:35
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, topa sahip olma ve pas çalışmasıyla sürdü. Taktik ağırlıklı bölümde hücum girişimleri üzerinde durulan antrenman, duran top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah tesislerinde toplanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.