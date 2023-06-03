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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 397. randevu

2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 397. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 148'e 126 üstünlüğü bulunuyor.

IHA3 Haziran 2023 Cumartesi 15:16 - Güncelleme:
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 397. randevu
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Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 397. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 148'e 126 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 114 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Nef Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak sezonun son derbisiyle ile birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe, 397. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 126 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 493 golle karşılık verdi.

LİGDE 132. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 131 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 36 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 127 gol atma başarısı gösterdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

SON 10 MAÇ

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 5'i berabere tamamlandı. Geride kalan 5 mücadelede ise sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 gol sevinci yaşadı.

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