İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2023 Perşembe / 6 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9346
  • EURO
    21,467
  • ALTIN
    1246.87
  • BIST100
    4416.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati belli oldu!
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati belli oldu!

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 17:30 - Güncelleme:
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati belli oldu!
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maç programı belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maç programı açıklandı. Buna göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı duyuruldu. Diğer karşılaşmalar ise 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 37. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

3 Haziran Cumartesi

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük

19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü

19.00 Ümraniyespor - Giresunspor

19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir

19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

4 Haziran Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.