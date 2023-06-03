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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin toplam kadro değeri 7 milyar 800 milyon TL

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin toplam kadro değerleri 7 milyar 800 milyon TL.

IHA3 Haziran 2023 Cumartesi 13:04 - Güncelleme:
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin toplam kadro değeri 7 milyar 800 milyon TL
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 7 milyar 800 milyon TL.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 430 bin Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Kanarya'nın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 172 milyon 400 bin Euro ve ikinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 7 milyar 800 milyon TL.

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo derbide oynaması durumunda 28 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin 18 milyon Euro ve Victor Nelsson'un da 16.5 milyon Euro değeri bulunuyor. Fenerbahçe'de ise 15 milyon Euro ile milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu takımın en değerlisi konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Attila Szalai'nin 14 milyon Euro ve Diego Rossi'nin de 12 milyon Euro piyasa değeri var.

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