Galatasaray, Fenerbahçe'nin namağlup unvanına son verdi!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etti.
11. maçında ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 11. maçında 7. galibiyetini aldı.
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