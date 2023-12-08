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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı!

Süper Lig'de Galatasaray, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle, 15. haftada 40 puana ulaştı ve Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonundaki 15 haftada 40 puanlık rekorunu egale etti.

8 Aralık 2023 Cuma 23:03 - Güncelleme:
Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı!
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Süper Lig'de sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, önemli bir başarı da yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, 15. haftada 40 puana ulaştı ve Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonundaki 15 haftada 40 puanlık rekorunu egale etti.

Galatasaray, Adana Demirspor galibiyetiyle birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

*Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 14 haftada 37 puanı bulunuyor. 15. haftada Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup etmesi durumunda hem yeniden liderliğe yükselecek hem de 2004-2005 sezonundaki rekorunu egale edecek.

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