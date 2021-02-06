Galatasaray, Fenerbahçe'nin serisine son verdi

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 21:14 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 21:14

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı orta saha mücadelesiyle geçti. İki takım da cılız ataklardan sonuç alamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 55. dakikada Mustafa Muhammed'in golüyle öne geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesi ligde 9 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle serisini de yitirdi.

Bu sonucun ardından müsabaka öncesi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan önünde olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a bıraktı.

YİNE DERBİ GALİBİYETİ YAŞAYAMADI



Fenerbahçe, ligde bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı.

Galatasaray mücadelesi öncesinde ligin ilk yarısında 2 derbiye çıkan Fenerbahçe, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasında hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a mağlup olurken, deplasmanda Galatasaray ile berabere kalmıştı.

OZAN'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Müsabakanın 75. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı duran topa iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafasında top ağlarla buluştu.

Hakem Cüneyt Çakır'ın gol olarak değerlendirdiği pozisyon, daha sonra VAR'da incelendi ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MESUT DERBİ HEYECANINI YAŞADI



Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, Galatasaray müsabakasında forma giyerek derbi heyecanı yaşadı.

Mesut, müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu.

Tecrübeli oyuncu, oyunda kaldığı bölümde son oynadığı Atakaş Hatayspor müsabakasına göre daha hazır bir görüntü sergiledi.