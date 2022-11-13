Galatasaray, Fenerbahçe'yle arasındaki farkı 2'ye indirdi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray, FIFA Dünya Kupası için verilen araya ikinci sırada girdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında oyunu kontrolünde tutan sarı-kırmızılılar, 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçti. Etkili ataklar gerçekleştiren konuk takım, 45. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan, 45+4. dakikada ise Youssuf Ndayishimiye'nin kendi kalesine golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Gollerine ikinci yarıda da devam eden Galatasaray, 59. dakikada Kerem, 65. dakikada ise Dries Mertens'in ayağından bulduğu gollerle 5 farklı üstünlük yakaladı. Kerem'in 85, Abdülkerim Bardakcı'nın ise 88. dakikadaki golleriyle 2 gol daha atan konuk takım, sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 3, toplamda da 8. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 27'e çıkardı.

Medipol Başakşehir ise bu sezon 3. kez yenilerek 24 puanda kaldı.