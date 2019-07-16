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Galatasaray, Fernando'nun boşluğunu Gonalons'la dolduracak

Sevilla'ya transfer olan Fernando'nun yerini doldurmak için harekete geçen Galatasaray, Roma'da oynayan Maxime Gonalons'u kadrosuna katmak istiyor.

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Fernando ve Ndiaye’nin boşluğunu en iyi şekilde doldurmak için harekete geçen Galatasaray, her ne kadar gündemine Cuellar, Seri, Fred gibi isimleri alsa da sarı kırmızılıların asıl hedefinin Roma’da oynayan Maxime Gonalons olduğu ortaya çıktı.
 
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TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon Sevilla’da kiralık olarak oynayan ve 13 maçta 1 gol atan Fransız orta saha La Liga’da yeteri kadar forma şansı bulmazken, tecrübeli oyuncunun lig biter bitmez Roma’ya geri döndüğü ve sürekli olarak görev alacağı bir takıma gitmek istediği belirtildi. Orta sahada her iki ayağını kullanma yeteneğine sahip Gonalons için Galatasaray’ın girişimlerde bulunduğu öğrenilirken, 30 yaşındaki milli futbolcun Fernando’nun yerini rahatlıkla doldurabileceği ifade edildi. Özellikle O.Lyon’da gösterdiği başarılı performansla 2017’de 5 milyon Euro karşılığında Roma’ya transfer olan Fransız’ın Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan Cimbom’a sıcak baktığı belirtilirken, transferde Roma’nın da herhangi bir sorun çıkarmayacağı ifade edildi.
 
5 kez Fransa Milli Takımı’na seçilen Maxime Gonalons, Lyon’da Tolisso ile iyi bir ikili olmuş oyuncunun 5 milyon Euro karşılığında Roma forması giymesi herkesi şaşırtmıştı.
 
 

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle kaçtılar...

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