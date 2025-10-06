İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray yarın sahasında Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini konuk edecek.

6 Ekim 2025 Pazartesi 09:54
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

E Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, normal sezonda ayrıca Almanya'nın FIT/One Würzburg Baskets ve İtalya'nın Pallacanestro Trieste takımlarıyla karşılaşacak.

32 takımın mücadele ettiği organizasyonda, dörderli 8 gruba dağıtılacak kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

