Galatasaray, finallerde farklı oynuyor!

Süper Lig'de iki maçı kalan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü yenmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı-kırmızılı takım geçmişte karşısına çıkan benzer fırsatları tepmedi.

Başarılara alışkın camia, "Mayıslar bizimdir" sloganıyla havaya girerken, yönetim ve taraftarlar hem teknik direktör Okan Buruk'a hem de oyunculara güveniyor. Final niteliğindeki maçlarda istediği sonuçları almasını bilen Galatasaray'ın son dönemde tek firesi 2020-21 sezonunda averajla kaybettiği şampiyonluk oldu.

8 SÜPER KUPA FİNALİNDE 6 KEZ ZAFERE ULAŞTILAR

2012'de Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de şampiyonluğa ulaşan sarı- kırmızılı takım, 2014-15 sezonunda ise Beşiktaş'ı yenerek 4. yıldızı takmıştı. 2018'de Göztepe deplasmanında kazanarak ipi göğüsleyen Galatasaray son şampiyonluğunda takipçisi Başakşehir'i devirerek bitime bir hafta kala işi resmiyete dökmüştü.

Cimbom, 6 şampiyonluk gördüğü son 15 senede oynadığı 4 Türkiye Kupası finalini de kazanırken, aynı periyotta çıktığı 8 TFF Süper Kupa'nın 6'sını müzesine götürdü, 2'sinde penaltılarla teslim oldu.