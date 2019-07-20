29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 259.291
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Fiorentina ile maç yapacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak mücadele, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.

İtalya'nın köklü takımlarından Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) geride kalan sezonu 41 puanla 16. sırada bitirerek ligde kalmayı başardı.

- Terim için anlamlı maç

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce çalıştırdığı Fiorentina'ya rakip olacak.

Sarı-kırmızılı ekip ile 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmasının ardından Fiorentina'nın başına geçerek yurt dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Terim, bir kez daha İtalya temsilcisinin taraftarı önüne çıkacak.

Galatasaray ile Fiorentina daha önce 8 Ağustos 2012'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazanmıştı.

Sovyet ve ABD tankları, Polonya´da savaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler bakın kim çıktı?

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler bakın kim çıktı?

Resmi Gazete'de yayımlandı: O havalimanı için yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlandı: O havalimanı için yeni karar

İşine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi!

İşine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi!

45. yıl dönümünde 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan unutulmaz kareler

45. yıl dönümünde 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan unutulmaz kareler

Türk askeri zulmü böyle durdurdu! İşte o görüntüler

Türk askeri zulmü böyle durdurdu! İşte o görüntüler

Afrin'de bozguna uğradıklarını unuttu... Alçak tehdit

Afrin'de bozguna uğradıklarını unuttu... Alçak tehdit

Milyonları ilgilendiren gelişme! Durdurulacak

Milyonları ilgilendiren gelişme! Durdurulacak

Pes etmediler! Almanlar fırsat kolluyor

Pes etmediler! Almanlar fırsat kolluyor
 

POPÜLER HABERLER

Sovyet ve ABD tankları, Polonya´da savaştı

Sovyet ve ABD tankları, Polonya´da savaştı

Daha önce böylesi görülmedi: Oyuklara yerleşmişler

Daha önce böylesi görülmedi: Oyuklara yerleşmişler

Yiyeceklerin taze olduğunu nasıl anlarsınız? İşte püf noktaları

Yiyeceklerin taze olduğunu nasıl anlarsınız? İşte püf noktaları

'Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum'

'Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA