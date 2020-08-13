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Spor

Galatasaray Florya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Fatih Terim önderliğinde düzenlenen antrenmanda oyuncuların istekli halleri dikkat çekti.

IHA13 Ağustos 2020 Perşembe 21:54 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 21:54
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Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray’da günün ilk idmanında futbolcuların bir bölümü sağlık kontrolünden geçerken diğer futbolcular Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda aerob koşu yaptı. Akşamüstü gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına core aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik pas oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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