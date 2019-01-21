Galatasaray forvetine kavuşuyor

ÇİN’İN Guangzhou ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Alan’la her konuda anlaşmaya varılmıştı. Ancak geciken transfer sebebiyle taraftarlar, yönetime tepki göstermişti. 6-0 kazanılan Ankaragücü maçında, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, “Forvet” tezahüratları yapan taraftarlara eliyle, “Tamam” işareti yapmıştı. Bu hareketin sebebi de ortaya çıktı. Alan’ın bu hafta içerisinde Türkiye’ye gelerek basın önünde imza atacağı öğrenildi.

BEŞİNCİ BREZİLYALI OLACAK

Yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılı ekipten 3.5 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca bunun yanında puan başına 5 bin euroyu da cebine koyacak. Guangzhou ekibine makul miktarda bir bonservis ödenmesi bekleniyor. G.Saray’da Alan sonrasında takımdaki Brezilyalı sayısı da epey artacak. Mariano, Marcao, Maicon ve Fernando’dan sonra Alan, CimBom’un 5. Brezilyalı oyuncusu olacak. Bu sebeple uyum sürecini kısa süre içinde atlatması bekleniyor.