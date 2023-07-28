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Spor

Galatasaray, Fred transferinde mutlu sona çok yakın

Galatasaray, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in transferi için önemli mesafe kat etti. Brezilyalı yıldızın Galatasaray'a transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

28 Temmuz 2023 Cuma 20:20 - Güncelleme:
Galatasaray, Fred transferinde mutlu sona çok yakın
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Galatasaray, orta sahasını Manchester United'dan Fred ile güçlendirmek istiyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Fred'in Galatasaray'a transferinde sorun yaşanmasının beklenmediği ancak arada hala ücret farkı olduğu ifade edildi.

Galatasaray, Fred ile son pürüzleri de giderip, Manchester United ile yapılacak görüşmelerin ardından 30 yaşındaki futbolcunun transferini açıklamayı planlıyor.

Öte yandan deneyimli orta saha oyuncusu ile ilgilenen tek takımın Galatasaray olmadığı vurgulandı.

FRED KİMDİR?

Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi.

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