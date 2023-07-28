Galatasaray, Fred transferinde mutlu sona çok yakın

Galatasaray, orta sahasını Manchester United'dan Fred ile güçlendirmek istiyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Fred'in Galatasaray'a transferinde sorun yaşanmasının beklenmediği ancak arada hala ücret farkı olduğu ifade edildi.

Galatasaray, Fred ile son pürüzleri de giderip, Manchester United ile yapılacak görüşmelerin ardından 30 yaşındaki futbolcunun transferini açıklamayı planlıyor.

Öte yandan deneyimli orta saha oyuncusu ile ilgilenen tek takımın Galatasaray olmadığı vurgulandı.

FRED KİMDİR?

Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi.