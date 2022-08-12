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Spor

Galatasaray, Fulden Ural'ı kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'da forma giyen Fulden Ural'ı renklerine bağladı.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 18:20 - Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli smaçör Fulden Ural'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 31 yaşındaki Fulden ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde sırasıyla MKE Ankaragücü, Dicle Üniversitesi, Ankara DSİ, Gazi Üniversitesi, İdmanocağı, Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Karayolları, Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru takımlarında forma giyen Fulden Ural, yeni sezonda Galatasaray forması ile mücadele edecek.

FULDEN URAL KİMDİR?

3 Ocak 1991 doğumlu 4 numara smaçörü olarak görev yapan Fulden Ural, 181 boyundadır. Ural, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giydi.

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