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Spor

Galatasaray, futbol takımı ve teknik ekipten maaş indirimi talep etti

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, futbol takımının finansal durumunu ve futbolcu maaşları hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Haziran 2020 Cumartesi 18:08 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 18:08
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, futbol takımı ve teknik ekibin maaşlarından feragat etmelerini talep ettiklerini belirtti.

Kançal, salgın süresinde bazı önlemler aldıklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Sosyal bir kurum olmanın sorumluluğuyla herhangi bir işten çıkarma, küçülme operasyonuna gitmedik. Devletimizin bize sağladığı kısa çalışma ödeneğinden faydalandık. Ancak bu, yükümüzü ufak bir nebze azaltabildi. Kulübümüzün maruz kaldığı zararları en hafif şekilde atlatabilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. 

Yükümüzü azaltabilmek için aldığımız bir diğer tedbir de futbolcu ve teknik kadrolarımızdan, önerilerini de dikkate alarak maaşlarından indirim yapmak suretiyle feragat etmelerini talep ettik. Futbolcu görüşmelerimizin tamamına yakını olumlu bir şekilde sonuçlandı. Bunun tamamlanmasıyla birlikte amatör şubelerimizle de benzer bir çalışma yapmayı planlıyoruz."

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