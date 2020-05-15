Galatasaray Futbol Takımı'nda bir personelde koronavirüs tespit edildi

AA 15 Mayıs 2020 Cuma 01:47 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 01:47

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastaneleri Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Kovid-19 PCR testi yapıldı.

Testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.