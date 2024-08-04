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Spor

Galatasaray Gabriel Sara'yı duyurdu!

Galatasaray, Gabriel Sara transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcuyla 5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

4 Ağustos 2024 Pazar 23:09 - Güncelleme:
Galatasaray Gabriel Sara'yı duyurdu!
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Galatasaray'ın yeni orta sahası Gabriel Sara oldu. Sarı kırmızılı kulüp, uzun süredir uğraş verdiği bu transferde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Gabriel Sara transferini resmen duyurdu.

Galatasaray, oyuncuyla 5 yıllık anlaşma imzaladı. Ve bu transfer için 18 milyon euro ödeneceğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

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