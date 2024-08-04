Galatasaray Gabriel Sara'yı duyurdu!

Galatasaray'ın yeni orta sahası Gabriel Sara oldu. Sarı kırmızılı kulüp, uzun süredir uğraş verdiği bu transferde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Gabriel Sara transferini resmen duyurdu.

Galatasaray, oyuncuyla 5 yıllık anlaşma imzaladı. Ve bu transfer için 18 milyon euro ödeneceğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.