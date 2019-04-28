Galatasaray, Garry Rodrigues'i kiralamak için harekete geçti
Galatasaray, sezon başında 10 milyon euro bedelle Al-İttihad'a sattığı Garry Rodrigues için harekete geçti.
Arap ekibinde beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılıların görüşmelere başladığı iddia edildi.
ŞİMDİ GÖZLER AL-ITTIHAD'DA
Yüksek bedelle kadroya kattıkları Rodrigues konusunda temkinli davranan Al-İttihad'da yönetim değişikliği bekleniyor. Arap ekibinin görevdeki başkanı Luay Nazer'in Rodrigues'i kiralamaya sıcak bakmadığı belirtirken, sezon sonunda görevi bırakacak olması sarı-kırmızılıların umutlarını artırıyor.
(Fotomaç)
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