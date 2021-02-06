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Spor

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında mağlup dönüyor

Empera Halı Gaziantep Basketbol, kendi sahasında Galatasaray'ı 68-61 yendi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 15:17 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 15:17
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol evinde Galatasaray'ı 68-61 mağlup etti.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlak, Polat Parlak

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 6, Jaiteh 16, Simpson 12, Hayes 15, Can Uğur Öğüt 6, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Aydın Hacıyeva 7, Tomas, Muhammet Doğan Şenli 2

Galatasaray: Hamilton 17, Trice 11, Motum 11, Jefferson 3, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan 3, Welliams 11

1. Periyot: 17-20

Devre: 36-30

3. Periyot: 51-43

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