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Spor

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı kırmızılılar ilk hafta Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek.

DHA07 Eylül 2020 Pazartesi 21:31 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 21:31
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah antrenmanına sarı kırmızılılar ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanda yön değiştirme ve kuvvet çalışmaları üzerinde durulurken, interval koşular gerçekleştirildi. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise futbolcular dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları yapan sarı kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde turnuva şeklinde dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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