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Spor

Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın çalışmalarını sürdürdü.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

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