  Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma organizasyonunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

