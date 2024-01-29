Galatasaray-Gaziantep FK maçının notları!

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta İstanbulspor'u 3-1 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Mateus Tete ve Wilfried Zaha'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK maçında bu futbolcuların yerlerine Berkan Kutlu ve Mauro Icardi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Wilfried Zaha ve Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Tanguy Ndombele görev bekledi.

ICARDİ 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE



Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 müsabakada forma giyemedi, 2 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil oldu.

Arjantinli futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasıyla ilk 11'deki yerine döndü.

SOL BEKTE FORMA BU KEZ BERKAN KUTLU'DA



Galatasaray'ın bu sezonki en istikrarsız bölgesi olan sol bekte Gaziantep FK maçında yeni bir isim görev yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk, asıl mevkisi merkez orta saha olan Berkan Kutlu'yu Gaziantep FK maçında savunmanın solunda görevlendirdi.

Galatasaray'da bu sezon sol bekte Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan forma giydi.

CASSİO LİNCOLN'E PLAKET VERİLDİ



Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski futbolcularından Cassio Lincoln'e plaket ve forma verildi.

Sarı-kırmızılı takımda 2007-2009 yıllarında forma giyen eski Brezilyalı futbolcu, plaket ve formasını Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün elinden aldı.

Bu arada karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.