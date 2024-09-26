Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup etti. Ülke puanı sıralamasında zirve İngiltere'nin olurken İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda gibi takımlar takibini sürdürüyor. Takımlarımızın aldığı sonuçlar ülke puanına doğrudan etki ederken sıralamalar ise anlık olarak değişebiliyor. Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en önemli rakibi Çekya 4 takımla yoluna devam ediyor. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bugün PAOK engelini aştı. Perşembe günü ise Fenerbahçe, Union SG ve Beşiktaş, Ajax ile karşı karşıya gelecek. Önümüzdeki hafta ise Konferans Ligi'nde Başakşehir, ülke puanına katkı yapabilmek için sahaya çıkacak. Peki UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum ne? İşte, son dakika UEFA Ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

Galatasaray'ın aldığı galibiyet sonrası ülke puanı güncellendi. Sarı-kırmızılılar, PAOK'u Rahman, (kk) Yunus Akgün ve İcardi'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 36.500 puanla 10. sırada yer aldı.

Temsilcilerimiz Avrupa'da 2024-25 sezonunda 2.900 puan topladı. Türkiye'nin sıralamadaki en yakın rakibi Çekya ise bu sezon 6.100 puan topladı. Çekya 39.650 puanla 9. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

1- İngiltere 90.303

2- İtalya 80.106

3- İspanya 74.989

4- Almanya 72.660

5- Fransa 60.093

6- Hollanda 55.400

7- Portekiz 51.416

8- Belçika 45.000

9- Çekya 39.650

10- Türkiye 36.500

11- Norveç 32.000

12- Avusturya 31.000

13- İsrail 30.625

14- İsviçre 29.975

15- Danimarka 29.825

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇ PROGRAMI

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

22.00 Ajax-Beşiktaş