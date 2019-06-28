Galatasaray, genç stoper Ozornwafor'u kadrosuna kattı
Galatasaray, Ryan Babel ve Adem Büyük transferlerinin ardından Valentine Ozornwafor'u da açıkladı.
Sarı kırmızılı takım, 20 yaşındaki stoper için Nijerya ekibi Enyimba'ya 300 bin euro ödedi.
Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken genç futbolcu, 4 yıllık toplam 575 bin euro kazanacak.
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