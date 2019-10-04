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Galatasaray genç yıldızı gözüne kestirdi

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim takımdaki aksaklığın nedenini belirledi. İlk haftalarda bekleneni veremeyen ve hücum hattına top taşıyamayan Sarı-Kırmızılılar'da, teknik direktör Fatih Terim sol kanada sağ ayaklı bir oyuncu istedi.

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Sezona istediği gibi başlayamayan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim takımı hareketlendirecek bir isim için talimatı verdi. Daha 5. haftadaki Malatya maçından başlayarak scout ekibine, "Bana devre arasına kadar yeni bir Onyekuru ya da Bruma bulun" diyen Terim'in önüne Hollanda'dan bir isim geldi.
 
Sol kanatta sağ ayağıyla oynayabilecek bu oyuncunun Ajax'ın geçen sezon başında Mechelen'den 8.2 milyon euro'ya transfer ettiği Burkina Fasolu genç yıldız olduğu bildirildi.
 
O oyuncu Hassane Bande... Gözlemcilerin yüksek bir rakama alınmasına rağmen bu sezon hiç şans verilmeyen 20 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapılması önerisinde bulundukları kaydedildi.
 
AJAX'IN DA İŞİNE GELİR
 
Teknik patron Fatih Terim'in onay verip yönetime bildirmesi halinde de geçen sezondan beri izlenen fakat teklif yapılmayan Burkino Fasolu oyuncu için Ajax'ın kapısı kiralık anlaşmasıyla çalınacağı öğrenildi.
 
Scout ekibinin sunduğu raporda Ajax'ın kendisine göre yüksek bir bonservis ödediği 20 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a göndererek, Onyekuru'nun yaptığı patlamayı yapmasını bekleyebileceği bildirildi. Forvette de görev yapabilen 1.78 boyundaki oyuncu için uygun bir rakamda anlaşılabileceği belirtiliyor. Bande'nin piyasa değeri 7.5 milyon euro civarında..
 
Ülkesi Burkina Faso'nun milli takımında 3 maça çıkan Hassane Bande, kulüp kariyerinde ise 27 maçta forma giydi. 12 gol, 2 asist yaptı. Oyuncu geçen sezon fibula çatlağı sakatlığı nedeniyle 58 maçta görev yapamadı. Bu sezon da idman eksiği olması sebebiyle 10 maç kaçırdı.
 
HASSANE BANDE KİMDİR?
 
1998 Burkina Faso doğumlu Hassane Bane Hollanda'nın Ajax kulübünde forma giyiyor. Forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyen Bane, sağ ayağını kullanıyor. Bande 2018/2019 sezonunda Ajax'a 8,25 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olmuştu. Galatasaray'da futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükseldi. Bu sebeple teknik heyet, Gençlerbirliği maçında değişikliklere gidebilir. 
 
(Fotomaç)

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