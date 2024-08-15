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Spor

Galatasaray genç yıldızıyla sözleşme yeniledi!

Galatasaray, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

15 Ağustos 2024 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
Galatasaray genç yıldızıyla sözleşme yeniledi!
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Galatasaray, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Baran Demiroğlu, bu sezon 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş. ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcumuz Baran Demiroğlu'nun kulübümüzle olan sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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