16 Kasım 2025 Pazar
  • Haberler
  • Spor
  • Galatasaray, Gençlerbirliği mesaisinde
Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarına devam ediyor.

16 Kasım 2025 Pazar 17:45
Galatasaray, Gençlerbirliği mesaisinde
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 18 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği karşılaşmasına hazırlanmaya devam edecek.

