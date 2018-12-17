Galatasaray, Genk'in 21 yaşındaki sağ beki Maehle'yi istiyor
Galatasaray, Brezilyalı yıldız Mariano'nun takımdan ayrılması durumunda, Genk'in Danimarkalı sağ beki Joakim Maehle'yi kadrosuna katmak istiyor.
Ocak ayı yaklaştıkça transfer çalışmaları da hız kazanıyor. Brezilya'nın Flamengo kulübü, sarı-kırmızılı futbolcu Mariano ile anlaşmaya varmış, transfer Galatasaray kulübünün vereceği karara kalmıştı. Mariano'nun gitme ihtimali üzerine Cim-Bom harekete geçti ve sağ bek arayışlarına başladı.
Galatasaray scout ekibi, yönetime Genk'in genç yıldızlarından Joakim Maehle'nin ismini verdi. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 asist yaparak dikkatleri üzerine toplamıştı.
Joakim Maehle'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Genk'e geçen sezon Danimarka'nın Aalborg takımından transfer olan Maehle'nin Transfarmarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
(Takvim)
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