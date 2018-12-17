Galatasaray, Genk'in 21 yaşındaki sağ beki Maehle'yi istiyor

Ocak ayı yaklaştıkça transfer çalışmaları da hız kazanıyor. Brezilya'nın Flamengo kulübü, sarı-kırmızılı futbolcu Mariano ile anlaşmaya varmış, transfer Galatasaray kulübünün vereceği karara kalmıştı. Mariano'nun gitme ihtimali üzerine Cim-Bom harekete geçti ve sağ bek arayışlarına başladı.

Galatasaray scout ekibi, yönetime Genk'in genç yıldızlarından Joakim Maehle'nin ismini verdi. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 asist yaparak dikkatleri üzerine toplamıştı.

Joakim Maehle'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Genk'e geçen sezon Danimarka'nın Aalborg takımından transfer olan Maehle'nin Transfarmarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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