Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Genk'in 21 yaşındaki sağ beki Maehle'yi istiyor

Galatasaray, Brezilyalı yıldız Mariano'nun takımdan ayrılması durumunda, Genk'in Danimarkalı sağ beki Joakim Maehle'yi kadrosuna katmak istiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ocak ayı yaklaştıkça transfer çalışmaları da hız kazanıyor. Brezilya'nın Flamengo kulübü, sarı-kırmızılı futbolcu Mariano ile anlaşmaya varmış, transfer Galatasaray kulübünün vereceği karara kalmıştı. Mariano'nun gitme ihtimali üzerine Cim-Bom harekete geçti ve sağ bek arayışlarına başladı.

Galatasaray scout ekibi, yönetime Genk'in genç yıldızlarından Joakim Maehle'nin ismini verdi. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 asist yaparak dikkatleri üzerine toplamıştı.

Joakim Maehle'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Genk'e geçen sezon Danimarka'nın Aalborg takımından transfer olan Maehle'nin Transfarmarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gümbür gümbür geliyor

Gümbür gümbür geliyor

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA