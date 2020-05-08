08 Mayıs 2020 Cuma 22:34 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 22:34

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada takımlar yeni sezonun kadrosu adına çalışmalarını sürdürürken Galatasaray'ın da gündemine gelen son isim Genk forması giyen Paul Onuachu oldu.

LUYİNDAMA PLANI!



Voetbal Nieuws, Galatasaray'ın Genk'in oyuncusu Paul Onuachu'yu kiralamak isterdiğini aktardı. Sarı-Kırmızılılar, Standard Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama'daki yolun bir benzerini izlemeyi planlıyor.

Galatasaray, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istese de bu yöntem gerçekleşmese bile en azından 1 yıl kiralık olarak 2.01 boyundaki forveti kadrosuna katmak istiyor.