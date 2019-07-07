Galatasaray, Gervinho transferi için atağa kalktı. İtalyan basını Fenerbahçe'nin de istediği yıldız futbolcuya Galatasaray'ın sözleşme önerisinde bulunduğunu yazdı. Transferde dişli rakiplerin yer aldığı aktarıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Gervinho'ya sezon başına net 2,5 milyon avro ve 3 yıllık sözleşme önerdi. Parma ise 15 milyon avro bonservis istiyor.

Gervinho ile Fenerbahçe, Lille, Monaco, Fiorentina ve Inter de ilgileniyor. İtalyan basını en ciddi teklifin Galatasaray'dan geldiğini ve bu sözleşmeyle Gervinho'nun maaşını 2'ye katlayacağını bildirdi. Gervinho, Parma'dan yıllık 1,3 milyon avro kazanıyor.

(Futbol Arena)