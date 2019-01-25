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Galatasaray golcü bulamıyor

Alan ve Pato transferi yatan Galatasaray, Caicedo transferinde de bir netice alamadı. Gündeme son olarak Sassuolo’dan Babacar ile Sampdoria’lı Defrel geldi. Listeye A.Madrid’den de Kalinic girdi.

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GALATASARAY, sezon başında Al Hilal’a sattığı golcüsü Gomis’in yerini bir türlü dolduramıyor. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim hem yaz, hem de ara transfer döneminde şu ana kadar yaptığı girişimlerden sonuç alamadı, pazarlıklar adeta kördüğüm halini aldı. Alan ve Pato için çıktığı Duabi seferinden eli boş dönen Aslan, Çizme çıkarmasından da sonuç alamadı. 
 
CAİCEDO’YA 3 MİLYON € İSTEDİLER 
 
Roma’da Lazio ile 30 yaşındaki Ekvadorlu forvet Caicedo için masaya oturan Futbol İdari Direktörü Şükrü Hanedar, İtalyan kulübünün 3 milyon euroda ısrar etmesi üzerine görüşmelere son verdi. Hanedar’ın bunun üzerine 25 yaşındaki Senegalli golcü Khouma Babacar için Sassuolo’ya, Fransız Andre Defrel için Sampdoria’ya teklifte bulunduğu bildirildi. Cim-Bom son olarak listeye Atletico Madrid’ten Kalinic’i de ekledi. 
 
SİNAN’A HOFFENHEİM KANCASI 
 
Galatasaray, forvet transferinde sonuç alamazken, yokluktan bu mevkide oynattığı Sinan Gümüş’ü de kaybetme tehlikesi yaşıyor. Alman basını, Hoffenheim’in Sarı-Kırmızılı kulüple sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki gurbetçi oyuncunun transferi için düğmeye bastığını iddia etti. Bild, Hoffenheim’in bu sezon 16 maçta 3 gol 3 asistle oynayan Sinan için 2 milyon euroyu gözden çıkadığına vurgu yaptı.

24 Ocak İstikrar Kararları - Tarihte bugün 1980

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