Galatasaray Gomis'in yerini Muriel ile dolduracak

Galatasaray'ın devre arasında forvete yapacağı ilk transfer Sevilla'da fazla forma şansı bulamayan Luis Muriel olacak gibi görünüyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in bu transfer için bizzat devrede olduğu, Kolombiyalı oyuncunun İtalyan menajeri Luci ile birkaç kez, Muriel'le de bir kez görüştüğü gelen bilgiler arasında.

ÇOK MEMNUN KALDI

İtalya ve Almanya'dan da talipleri olan futbolcuya Terim'in, neden Türkiye'yi seçmesi gerektiğini, kendisi için yaptığı planları ve daha önce Türkiye'de oynayan tanıdıklarından İstanbul ve Galatasaray'la ilgili bilgi almasını önerdiği bildirildi.

Terim'in aramasına çok sevinen Muriel'in Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden teklifler almasına rağmen Galatasaray'a sıcak bakmaya başladığı belirtildi.

YENİ SEVGİLİSİ GALATASARAY

Galatasaray'ın Luis Muriel ile ilgilenmesi ve Fatih Terim'in yaptığı görüşme Estadio Deportivo'da da haber oldu.

Gazete, golcü futbolcunun Gomis'in yerine düşünüldüğüne işaret ederek, anlaşma sağlanması halinde Fatih Terim gibi bir hoca ile çalışmasının büyük avantaj olacağına dikkat çekildi. Ayrıca Muriel için "Yeni sevgili Galatasaray" ifadesi kullanıldı.

21 MİLYON EURO

Sevilla, 27 yaşındaki golcüyü yaz transfer döneminde Sampdoria'dan 21.5 milyon euro'ya kadrosuna kattı.

Ancak İspanya'ya uyum sağlayamayan Muriel, La Liga'da 5 maçta forma şansı bulabildi ve 1 gol attı. Bu sezon toplamda ise 17 maçta 4 golü bulunuyor.