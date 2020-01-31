İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9845
  • EURO
    6,5983
  • ALTIN
    303.124
  • BIST100
    119850
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Mert Çetin transferini noktalamak için Roma ile görüşmelere devam ediyor
Spor

Galatasaray, Mert Çetin transferini noktalamak için Roma ile görüşmelere devam ediyor

Sarı- Kırmızılı yönetim, Roma kulübünün yetkilileri ile pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Takvim31.01.2020  09:04 - Güncelleme: 31.01.2020  09:04

Ara transferin en hareketli takımlarından Galatasaray'da gözler stoper takviyesine çevrilmiş durumda... Sarı-Kırmızılılar, Murillo'dan sonra Gianetti'nin de transferini bitiremeyince işler zora girdi. Yönetim kalan kısıtlı sürede son bir Mert Çetin hamlesi yapmak için uğraşıyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bugün transfer penceresi saat 18.00'de kapanacağı için genç yıldızın bu sabah saatlerinde İstanbul'a gelmesi gerekiyor. Sarı- Kırmızılı yönetim, Roma kulübünün yetkilileri ile pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor..

MASADA 3 TEKLİF DAHA VAR

İtalyan basınının haberine göre Mert'in menajeri dün Roma Sportif Direktörü Petrachi ile bir araya geldi. Masada Galatasaray'ın dışında Lecce, Verona ve Cagliari kulüplerinin de tekliflerinin olduğu belirtiliyor.

MECBUREN DONK-MARCAO!

Transfer şansı çok azalan Sarı- Kırmızılılar eğer kalan kısa sürede Roma'yı ikna edemezse stoper transferi olmayacak. Bu durumda Galatasaray kalan maçları Donk-Marcao tandemiyle geçirmek zorunda kalacak.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler
İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

Mustafa Denizli'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kehaneti
Mustafa Denizli'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kehaneti

Mustafa Denizli'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kehaneti

Perde arkası ortaya çıktı
Perde arkası ortaya çıktı

Perde arkası ortaya çıktı

Başkan Erdoğan cezasını affetti
Başkan Erdoğan cezasını affetti

Başkan Erdoğan cezasını affetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.