Galatasaray, Göztepe maçı için İzmir'de

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı kafile, bugün saat 16.30'da İstanbul'dan hareket ederek İzmir'e ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaparken, takımı karşılayan taraftarlar büyük coşku yaşadı. Karşılamanın ardından kafile, polis eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Ancak Abdülkerim Bardakcı, takımla birlikte İzmir'e geldi. Sakatlığını atlatan Gabriel Sara ve cezasını tamamlayan Leroy Sane ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahada olacak.