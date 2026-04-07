İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6173
  • EURO
    51,6667
  • ALTIN
    6671.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Göztepe maçı kamp kadrosunu duyurdu
Galatasaray, Göztepe maçı kamp kadrosunu duyurdu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı erteleme maçının kamp kadrosunu duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Nisan 2026 Salı 16:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Gabriel Sara, kadroya dahil edildi. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane de kadroda yer aldı.

Kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile birlikte genç futbolcu Arda Ünyay yer almadı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, kart cezalısı olmasına rağmen Göztepe maçında takıma destek olmak için İzmir'e yolculuk etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaparken Gabriel Sara takımla birlikte çalışmalara başladı. Abdülkerim Bardakcı, kart cezalısı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir'e yolculuk etti." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.