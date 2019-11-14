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Galatasaray gözünü Yunus Mallı'ya dikti

Cimbom, Wolfsburg’lu yıldız için satın alma opsiyonuyla kiralama önerisi sunacak. Bu sezon Alman ekibinde 1 maçta 24 dakika oynayan Yunus da gelmek istiyor. Bu transfer Terim’in de onay verdiği öğrenildi.

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Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılı yönetim Wolfsburg'un 10 numaralı oyuncusu Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Orta sahada kreatif oyuncu eksiği çeken Cim-Bom, bu durumu Yunus ile çözmeyi hedefliyor.
 
YUNUS DA SICAK BAKIYOR
 
Wolfsburg'da fazla forma şansı bulamayan ve bu sezon sadece 1 maçta 24 dakika süre alabilen Yunus'un da Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.
 
BELHANDA'NIN YERİNE ALINACAK
 
G.Saray Yunus için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Ocak'ta Belhanda ile yollarını ayırarak bonservis geliri elde etmeyi planlayan Cim-Bom, yerini Yunus ile doldurmayı hedefliyor.
 
MAİNZ'DE KENDİNİ GÖSTERDİ
 
2011'de transfer olduğu Mainz'da gösterdiği performansla beğeni kazanan ve 12,5 milyon Euro karşılığında 2017'de Wolfsburg'a transfer olan Yunus, burada gözden iyice düştü.
 
MERT HAKAN İÇİN TERİM'DEN OLUMLU RAPOR
 
Adı Galatasaray ile anılan Sivaslı Mert Hakan Yandaş için Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği bildirildi. Sarı- Kırmızılılar'ın devre arası Sivas ile temasa geçeceği öğrenildi.
 
(Takvim)

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