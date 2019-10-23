Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oluşan puan durumu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya’nın Real Madrid takımına 1-0 yenildi. Haftaya averajla İspanyol temsilcisinin önünde 3. sırada giren sarı-kırmızılılar, son sıraya geriledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.
A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG ile Club Brugge Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız ekibi 7 ve 63'üncü dakikalarda Icardi, 61, 79 ve 83'üncü dakikalarda da Mbappe'den bulduğu gollerle rakibini 5-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla PSG 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Club Brugge ise 2 puanla 3'üncü sıraya geriledi.
A Grubu puan durumu
1- PSG / 9 puan
2- Real Madrid / 4 puan
3- Club Brugge / 2 puan
4- GALATASARAY / 1 puan
Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
Grup aşamasının ilk yarısını 1 puan ile son sırada noktalayan Galatasaray’ın umudu ise halen sürüyor. Cim Bom, sıradaki maçında 6 Kasım’da Madrid’e gidecek. Cim Bom burada kaybetse bile Avrupa Ligi şansı devam edecek. 22 Kasım’da Brugge’u ağırlayacak olan Aslan, taraftarının önünde kazanırsa umutlarını son karşılaşmaya taşıyacak.
Galatasaray, Real Madrid'i bekleyecek
Galatasaray, 11 Aralık’ta Fransa’ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge’a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini, Real’in alacağı sonuçlara göre de küçük bir mucize gerçekleşirse üst tura çıkma şansını yakalayacak. Bir diğer ihtimalde ise 6 Kasım’da Madrid’i devirip Brugge ve PSG maçlarında alacağı 2 galibiyet ile rahatlıkla son 16’ya çıkabilecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
TSİ 19.55 / Club Brugge 0 - 0 GALATASARAY
TSİ 22.00 / PSG 3 - 0 Real Madrid
1 EKİM SALI
TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge
TSİ 22.00 / GALATASARAY 0-1 PSG
22 EKİM SALI
TSİ 22.00 / Club Brugge 0 - 5 PSG
TSİ 22.00 / GALATASARAY 0 - 1 Real Madrid
6 KASIM ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge
TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY
26 KASIM SALI
TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY
TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid
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