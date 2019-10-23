Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG ile Club Brugge Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız ekibi 7 ve 63'üncü dakikalarda Icardi, 61, 79 ve 83'üncü dakikalarda da Mbappe'den bulduğu gollerle rakibini 5-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla PSG 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Club Brugge ise 2 puanla 3'üncü sıraya geriledi.