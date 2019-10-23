22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7877
  • 6,4379
  • 278.998
  • 98799.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oluşan puan durumu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya’nın Real Madrid takımına 1-0 yenildi. Haftaya averajla İspanyol temsilcisinin önünde 3. sırada giren sarı-kırmızılılar, son sıraya geriledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG ile Club Brugge Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız ekibi 7 ve 63'üncü dakikalarda Icardi, 61, 79 ve 83'üncü dakikalarda da Mbappe'den bulduğu gollerle rakibini 5-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla PSG 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Club Brugge ise 2 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

A Grubu puan durumu

1- PSG / 9 puan

2- Real Madrid / 4 puan

3- Club Brugge / 2 puan

4- GALATASARAY / 1 puan

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Grup aşamasının ilk yarısını 1 puan ile son sırada noktalayan Galatasaray’ın umudu ise halen sürüyor. Cim Bom, sıradaki maçında 6 Kasım’da Madrid’e gidecek. Cim Bom burada kaybetse bile Avrupa Ligi şansı devam edecek. 22 Kasım’da Brugge’u ağırlayacak olan Aslan, taraftarının önünde kazanırsa umutlarını son karşılaşmaya taşıyacak.

Galatasaray, Real Madrid'i bekleyecek

Galatasaray, 11 Aralık’ta Fransa’ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge’a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini, Real’in alacağı sonuçlara göre de küçük bir mucize gerçekleşirse üst tura çıkma şansını yakalayacak. Bir diğer ihtimalde ise 6 Kasım’da Madrid’i devirip Brugge ve PSG maçlarında alacağı 2 galibiyet ile rahatlıkla son 16’ya çıkabilecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge 0 - 0 GALATASARAY

TSİ 22.00 / PSG 3 - 0 Real Madrid

1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY 0-1 PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge 0 - 5 PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY 0 - 1 Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY 

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı´nda görüştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Dışişleri: Pompeo, YPG/PKK'lı teröristlerin çekildiği bilgisini teyit etti

Dışişleri: Pompeo, YPG/PKK'lı teröristlerin çekildiği bilgisini teyit etti

Görünce inanamadı! Satın aldığı otomobilden öyle bir şey çıktı ki...

Görünce inanamadı! Satın aldığı otomobilden öyle bir şey çıktı ki...

En az 100 baz puan indirim bekleniyor

En az 100 baz puan indirim bekleniyor

Canavar kocadan pişkin savunma

Canavar kocadan pişkin savunma

Mona Lisa davası başladı

Mona Lisa davası başladı
 

POPÜLER HABERLER

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

11 kilometre kaldı! Dünya Türkiye'yi konuşuyor

11 kilometre kaldı! Dünya Türkiye'yi konuşuyor

Hangi lider, günde kaç saat uyuyor?

Hangi lider, günde kaç saat uyuyor?

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA