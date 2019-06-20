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Galatasaray, Guga’yı bitirdi

Sarı-Kırmızılılar 20 yaşındaki Sambacı sağ bek için kulübü Atletico Mineiro’ya 2 milyon euro ve Mariano’yu teklif etti. Brezilyalı yöneticilerin teklifi olumlu bulduğu öğrenildi.

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YENİ sezonda kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı hedefleyen Galatasaray, sağ bekte yoluna Brezilyalı oyuncu ile devam edecek. Mariano ile yollarını ayırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu genç vatandaşı ile değiştiriyor. Gündemine Atletico Mineirolu Guga’yı alan Cim-Bom, Brezilyalı yöneticilere transfer şartlarını sordu. Atletico Mineiro, 20 yaşındaki oyuncu için ilk olarak Galatasaray’dan 7 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Aslan da buna karşılık olarak 2 milyon euro ve Mariano’yu takas etme önerisi götürdü. Bu teklifi değerlendiren Mineiro cephesinin olumlu cevap verdiği ve transferin önümüzdeki hafta başında sonuçlandırılacağı vurgulandı. Guga geçtiğimiz sezon devre arasında Avai’den Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro’ya 1.8 milyon euro karşılığında transfer olurken oynadığı 11 karşılaşmada 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Brezilya U23 kadrosuna çağrılan Guga henüz milli forma giymedi.

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