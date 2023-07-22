TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray ve Gaziantep FK, Günay Güvenç transferi için anlaşmaya vardı.

G.SARAY'IN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS

Anlaşmaya göre sarı kırmızılı takım, oyuncu için Gaziantep'e 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Günay ile Galatasaray arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?

Gaziantep FK'de forma giyen Gunay Guvenc, 25 Haziran 1991 tarihinde dünyaya geldi. 187 cm boyunda ve 77 kilo olan Gunay Guvenc, Sağ ayağını kullanıyor. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Gunay Guvenc, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Gunay Guvenc, bu sezon 2 asist ile oynadı. Günay Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması da giydi.